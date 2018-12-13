القاهرة : الجمعة 14 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:54 ص

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"
09:17 م

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا (بث مباشر)
08:41 م

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر | يلا شوت | SPORTS
08:38 م

SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر يلا شوت

07:43 م

يلا شوت | SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم (بث مباشر)
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
07:13 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم 11-12-2018 | لحظه بلحظه | كورة لايف
07:10 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli
06:55 م

موعد مباراة ليفربول اليوم| liverpool vs napoli | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | دوري أبطال أوروبا
06:52 م

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool
سياسي
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 10:24 م

طارق رضوان: زيارات "السيسي" للدول الإفريقية لمد جسور التواصل

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان
كريمة أبو زيد
dostor.org/2434837

قال النائب طارق رضوان - رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى دول القارة الأفريقية والتي وصلت إلى نحو 35% من زيارته الخارجية، تعد بمثابة رسالة ومدلول وطرق للأبواب ومد لجسور تواصل جديدة داخل القارة الأفريقية.

وأضاف رضوان في بيان، أن لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب هي أيضًا شديدة الحرص على تعزيز التوجه المصري نحو القارة السمراء، مؤكدًا اولا أن الأشقاء الأفارقة علي ارض مصر يحظون بنفس حقوق المصريين في كافة القطاعات سواء التعليم والرعاية الصحية والخدمات المرفقية.

وتابع: "لا يوجد لاجئون في مصر بل 7 ملايين و300 ألف ضيف على أرضها، وأن كلمة لاجئ هو مصطلح غير مقبول ولا يوجد على أرض مصر لاجئ إنما أشقاء، وهم إخواننا، ويعاملون معاملة المصري في كل شيء".

وأكد رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن مصر تتخذ إجراءات سريعة لتفعيل دورها للعودة للريادة الإفريقية وخلق قنوات تواصل وتجارة بينية لتعظيم المكاسب لجميع الدول الإفريقية وخلق فرص عمل للقارة الشابة خاصة أن ٦٥٪ من تعداد سكان القارة الإفريقية هم من الشباب، وذلك من خلال وضع مخطط عام واستراتيجية قارية من خلال عمل دراسة مقارنة لتحديد نقاط القوة والضعف وتحديد فرص الاستثمار أو التجارة وأيضًا الوقوف على المخاطر المحتملة التي قد تعوق الحراك القاري، مُشيرًا إلى أن مصر ستقوم بدور دولة المعبر للتجارة الإقليمية سواء ما بين الشمال والجنوب والوقوف على تحديد أولويات القارة سواء من ناحية الأولويات أو احتياجات القارة.

اقرأ أيضًا
منذ شهر

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا

منذ شهرين

«الدستور» تحضر الاحتفال بـ«مولد السيد البدوى»

منذ أكثر من شهرين

برلمانى يطالب بمنع إعلانات الأدوية غير المرخصة

منذ 3 شهر

السجينى يتجه للتراجع عن استقالته من «الوفد».. وفؤاد يبتعد عن «الصراع الحزبى»

منذ 3 شهر

تفاعل دولى مع حملة الترويج لمنتدى شباب العالم.. ومشاركون بمؤتمر «Euroasia»: موعدنا فى مصر

منذ 4 شهر

الخولى: انفصال «مستقبل وطن» عن «دعم مصر» فى الانعقاد الرابع للبرلمان شائعة

الآن

السيسي يفاجئ شريف عامر بمداخلة هاتفية على الهواء.. ويشكر "نحمده"

مصر تدين "هجوم ستراسبورج" وتدعو لتجفيف منابع تمويل الإرهاب

مقتل منفذ هجوم ستراسبورج شريف شيخات خلال عملية أمنية في فرنسا

السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي عهد أبوظبي

ads
الأكثر قراءة

السيسي يفاجئ شريف عامر بمداخلة هاتفية على الهواء.. ويشكر "نحمده"

شاهد.. لحظة مقتل منفذ هجوم ستراسبورج "شريف شيخات"

قاتل شقيقته فى إمبابة: «كهربتها 5 دقايق».. والجيران: عذّبها لساعات

مصدر بـ«التعليم»: إعداد قانون جديد لتنظيم عمل المدارس الخاصة والدولية

ألبومات الصور

جنازة إبراهيم سعدة

وشوش الخير

صورة اليوم.. معانا يا رب

شهود عيان يروون تفاصيل محاولة اغتيال الأديب الراحل نجيب محفوظ

نجم الساعة

لوتس عبدالكريم تخص الدستور بأسرار كتابها الجديد «زوجات الأدباء»

الأكثر قراءة

السيسي يفاجئ شريف عامر بمداخلة هاتفية على الهواء.. ويشكر "نحمده"

شاهد.. لحظة مقتل منفذ هجوم ستراسبورج "شريف شيخات"

قاتل شقيقته فى إمبابة: «كهربتها 5 دقايق».. والجيران: عذّبها لساعات

مصدر بـ«التعليم»: إعداد قانون جديد لتنظيم عمل المدارس الخاصة والدولية

كشكول

«حجازي» يشهد معرض المبدعين فنيًا بمدرسة السعي في الجيزة

«حجازى» يكرم طالبة صممت شعار منتدى شباب العالم

جامعة السويس تنضم لعضوية الوكالة الجامعية الفرانكفونية

نقيب الممثلين يناقش سبل التعاون مع جامعة الإسكندرية ومطروح لاكتشاف الموهوبين

ترشيح «اﻷسود» لعضوية اللجنة التنفيذية باليونسكو

الأمصار

إشبيلية يسحق كواسنودار ويتأهل للدور الـ32 بالدوري الأوروبي

أستانا تمنح رين هدية الصعود للدور الـ32 بالدوري الأوروبي

سماع دوي إطلاق نار في مدينة ستراسبورج الفرنسية

بسبب أوكرانيا.. الاتحاد الأوروبي يدرس تمديد العقوبات على روسيا

إشادات دولية وعربية بنجاح المشاورات اليمنية بالسويد

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

رابط فاتورة التيلفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات

رابط الاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر ديسمبر 2018

الصحة

تطبيقات العلاج عبر الإنترنت تقلل من الاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎