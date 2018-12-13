الرئيس السيسى يتفقد عددًا من المشروعات بالعاصمة الإدارية

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، عددًا من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة وقطاع الطرق والنقل.



وتضمنت جولة الرئيس السيسي كاتدرائية ميلاد المسيح، ومسجد الفتاح العليم، والمدينة الرياضية والمجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين.



وتفقد السيسي، خلال جولته، المدينة السكنية بغرب مدينة الشروق، ومشروعات تطوير تقاطع طرق "القاهرة - الإسماعيلية"، و"القاهرة - بلبيس"، والطريق الدائري، وتطوير طريق السويس، وتطوير محور المشير طنطاوي.