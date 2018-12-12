مبادرة لترشيد استهلاك المياه في الوادي الجديد

أطلقت الإدارة العامة للمياه الجوفية بالداخلة وشرق العوينات في الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، مبادرة ترشيد استهلاك المياه، بالتنسيق مع جمعية تنمية المجتمع المحلي ببلاط بعنوان (نقطة مياه تساوي حياة).



وأكد مدير عام الإدارة، المهندس منصور إبراهيم، على أهمية المياه والتوعية بكيفية الحفاظ عليها، خاصة أن المحافظة تعتمد اعتمادا كليا على الخزان الجوفي، فضلا عن ضرورة تبصير المواطنين بثقافة الترشيد.. موضحا أن الوزارة تكثف من تلك المبادرات والندوات؛ لتوعية المواطنين خاصة في المناطق النائية والصحراوية.