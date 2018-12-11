رئاسة الأمم المتحدة لتغير المناخ تختار مصر وألمانيا لإدارة مفاوضات التمويل

أسندت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ اليوم، (وفِي ضوء تعثر المفاوضات الخاصة بالتمويل)، مسئولية إدارة المفاوضات لكل من مصر وألمانيا آخذين في الاعتبار الأهمية الكبيرة لهذا الأمر بالنسبة للدول النامية وضرورة التوصل لحلول سياسية متوافق عليها ومقبولة من الجميع خلال الأيام الباقية من عمر المؤتمر.



وجاء اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لإدارة المفاوضات بالتعاون مع الجانب الألماني بعد نجاحها كرئيس لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الذي عقد الشهر الماضي بمدينة شرم الشيخ، في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في التفاوض علي القضايا البيئية والتوصل لرؤية توافقية رغم الخلافات الشديدة بين الدول في بعض الأحيان.



شارك في الاجتماع عدد من وفود الدول الأطراف من بينها مصر- إثيوبيا- ألمانيا- مالي- الإكوادور- تشيلي- الاتحاد الأوربي- الولايات المتحدة- الصين وممثلو مجموعه المفوضين الأفارقة ومجموعه الـ77.

