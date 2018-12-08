وزير التنمية المحلية يكشف فوائد "كيتشنر" والمحافظات المستفيدة

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن مشروع مصرف كيتشنر سيكون له عدد من الفوائد البيئية والاقتصادية لنحو 180 قرية في المحافظات الثلاث التي يمر بها، منها 118 قرية بالغربية و29 بالدقهلية و35 بكفر الشيخ.



وأشار شعراوي على هامش منتدى إفريقيا 2018، إلى أن المشروع سيسهم في الحد من التلوث بالمصرف وتشييد بنية حديثة بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولية وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المحافظات الثلاث ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها مائيًا بشكل آمن في الري والزراعة.



وأشاد اللواء محمود شعراوي بالجهود المشتركة للحكومة ووزاراتها المختلفة لإدارة المشروع مع الجهات الدولية المانحة خاصة، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة والحكومة خلال الفترة الحالية بتطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات وترشيد المياه وملف إدارة المخلفات الصلبة في المحافظات، وقدم الوزير الشكر للجانب الأوروبي لدعم تلك المشروعات التي تحافظ على البيئة وجودة وسلامة المياه وإتاحتها مجددًا للزراعة.