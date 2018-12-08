القاهرة : السبت 08 ديسمبر 2018
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السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:20 م

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ليفربول وبورنموث
ليفربول وبورنموث
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يحل ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على بورنموث، في الثانية والنصف ظهر السبت، في إطار منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
يلا شوت liverpool .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD
ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على بيرنلي، في الجولة الماضية، بثلاثة أهداف لهدف.

ويسعى لاعبو الريدز لمواصلة الانتصارات لمطاردة مان سيتي على صدارة الدوري.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري بـ39 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما يأتي بورنموث في المركز السابع بـ23 نقطة.

صلاح يبحث عن الأهداف
يلا شوت liverpool .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD
وسيحاول النجم المصري محمد صلاح إستعادة التألق، بعد غيابه عن التهديف خلال آخر مباراتين.

وكان الفرعون قد جلس على دكة البدلاء، أمام بيرنلي، وشارك في أخر 25 دقيقة من زمن المباراة، بدلا من ديفوك أوريجي، ونجح في تنشيط هجوم الريدز، وصنع هدفا رائعا لشاكيري.
يلا شوت liverpool .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD
ويمتلك الفرعون في الدوري الإنجليزي 7 أهداف حتى الآن، ويسعى لزيادة رصيده للاقتراب من المنافسة على لقب هداف البريميرليج، والتي يتصدرها أوباميانج بـ10.

وحصل على المركز الثالث بعد مودريتش ورونالدو في لقب أفضل لاعب في العالم، وأوروبا، كما جاء في المرتبة السادسة، في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول، بالإضافة إلى ترشيحه من جانب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"  والكاف للمنافسة على لقب أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018.
يلا شوت liverpool .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD
وقدم صلاح موسما استثنائيا، مع الليفر العام الماضي، وأصبح محط أنظار كبار أندية العالم، حيث تُوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي بـ32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنهام، ليصبح أول لاعب في تاريخ الكرة المصرية والعربية يحقق هذا الإنجاز.
يلا شوت liverpool .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD
تشكيل وغيابات ليفربول

يعاني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، من غيابات عديدة منها شامبرلين، وآدم لالانا وجو جوميز، وديان لوفرين للإصابة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة السنغالي ساديو ماني، بعد تعرضه لكدمة في لقاء إيفرتون، وفي حال غيابه سيلعب شاكيري بدلا منه.
يلا شوت liverpool .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD
ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

أليسون
آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت أليكساندر-آرنولد
نابي كيتا - جورجينيو فينالدوم - جيمس ميلنر
شيردان شاكيري - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح
يلا شوت liverpool .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD
القناة الناقلة

المباراة ستذاع على beIN SPORTS HD.
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