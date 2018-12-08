القاهرة : السبت 08 ديسمبر 2018
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أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

الكابتن
السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:14 م

كورة لايف - بث مباشر.. مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار

كورة لايف - بث مباشر.. مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار

ليفربول وبورنموث
ليفربول وبورنموث
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كورة لايف - بث مباشر.. مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار
موعد مباراة ليفربول وبورنموث، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق بورنموث في يوم السبت الموافق 8 ديسمبر 2018 على ملعب فيتاليتي على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.
كورة لايف - بث مباشر.. مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار
ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق اللاعب المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وبورنموث، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث.
كورة لايف - بث مباشر.. مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار
وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وبورنموث، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وبورنموث في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
كورة لايف - بث مباشر.. مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار
موعد مباراة ليفربول وبورنموث
موعد مباراة ليفربول وبورنموث، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق بورنموث في يوم السبت الموافق 8 ديسمبر 2018 على ملعب فيتاليتي على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.
كورة لايف - بث مباشر.. مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار
وتنطلق مباراة ليفربول وبورنموث تحديداً في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.
كورة لايف - بث مباشر.. مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار
موعد مباراة ليفربول وبورنموث والقنوات الناقلة للمباراة
موعد مباراة ليفربول وبورنموث، سوف تكون مباراة ليفربول وبورنموث منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وبورنموث منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.
كورة لايف - بث مباشر.. مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار
آخر تحضيرات ليفربول وبورنموث والتشكيل المتوقع
موعد مباراة ليفربول وبورنموث، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق بورنموث في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة مطاردة فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسم الماضي ومتصدر الترتيب في الموسم الحالي.
كورة لايف - بث مباشر.. مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار
ولا شك أن فريق ليفربول يعلم جيداً مدى صعوبة الفترة الحالية من عمر الموسم، وذلك بسبب ضغط المباريات الهائل على الفريق مثله مثل جميع الأندية الإنجليزية، علماً بأن ذلك الضغط الهائل كان ضمن أحد الأسباب الرئيسية في خسارته لخدمات مدافعه الإنجليزي جو جوميز في الجولة الماضية أمام فريق بيرنلي.
كورة لايف - بث مباشر.. مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار
حيث تعرض المدافع الإنجليزي جو جوميز إلى كسر في أسفل القدم، وهي الإصابة التي سوف تجعله يغيب عن الملاعب لمدة طويلة نوعاً ما، علماً بأن تلك الإصابة سوف تُزيد من حجم الضغوطات على الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول، والذي بات مضطراً الآن للعودة من جديد للإِعتماد على مدافعين ليسوا بجودة عالية مثل الكرواتي ديان لوفرين.
كورة لايف - بث مباشر.. مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار
وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق ليفربول سوف يسعى جاهداً لتخطي المرحلة المعقدة المقبلة بأي وسيلة ممكنة، ويعلم فريق ليفربول أن إِستمراره في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى شهر فبراير المقبل، تعني أن حظوظه سوف تكون هائلة في التتويج باللقب في نهاية المطاف في ظل غيابه عن خزائن النادي منذ موسم 1989 / 1990.
كورة لايف - بث مباشر.. مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار
وبكل تأكيد لن تكون مهمة فريق ليفربول سهلة على الإطلاق في مباراته القادمة أمام مضيفه فريق بورنموث، وخاصة وأن الأخير يُقدم في الموسم الحالي مستويات مميزة للغاية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، مما أسفر بالتالي عن تواجده في الوقت الحالي في المركز السابع في الترتيب أمام فريق عريق مثل فريق مانشستر يونايتد صاحب المركز الثامن.
كورة لايف - بث مباشر.. مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار
وينتظر فريق ليفربول 10 أيام عسيرة للغاية انطلاقاً من يوم غداً السبت، وذلك سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري، حيث يواجه فريق الريدز في منتصف الأسبوع الحالي ضيفه فريق نابولي الإيطالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل أن يصطدم في مطلع الأسبوع المقبل بِضيفه وغريمه التقليدي فريق مانشستر يونايتد في كلاسيكو كرة القدم الإنجليزية.
كورة لايف - بث مباشر.. مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار
ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق بورنموث على النحو التالي:
كورة لايف - بث مباشر.. مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.
خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.
خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

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