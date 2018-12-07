رجال سلة الأهلي» يفوز على الزمالك 75-71 في دوري المرتبط

حقق الفريق الأول لكرة السلة (رجال) في النادي الأهلي فوزًا مهمًا على نظيره الزمالك، 75-71، في ذهاب دور الثمانية من دوري المرتبط للمحترفين في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، على صالة الشباب والرياضة.

وشهدت الفترة الأولى والثانية تفوقًا كبيرًا من جانب لاعبي الأهلي، وخاصة الأمريكي تود اوبراين، الذي شارك لأول مرة، وظهر بمستوى جيد في استرجاع الكرات والجانب الدفاعي، مع تميز إبراهيم الجمال، وطارق الغنام، في الرميات الثلاثية وسيف سمير، وأحمد السلعاوي، ومحمد أبو النصر، في الهجمات المرتدة السريعة.

وفي الفترة الثالثة، نجح الزمالك في التحسن بشكل كبير وتقدم في النتيجة قبل أن يعود لاعبو الأهلي إلى التماسك والسيطرة من جديد والتقدم في النتيجة وزادت خطورة اللاعبين في الفترة الرابعة بشكل كبير، مع إثارة وندية من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة ٧٥-٧١.

وقال طارق خيري، المدير الفني للفريق إن الفريق حقق فوزًا مهمًا على حساب نظيره، فريق الزمالك، وإن الفوز جاء كخطوة في مشوار المنافسة على لقب بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

ووجّه خيري الشكر للاعبي الفريق على الأداء المميز والروح القتالية والإصرار على تحقيق الفوز في المباراة.

وأشاد بالمردود المميز من جانب الأمريكي تود اوبراين خلال المباراة رغم كونه يشارك في أول مباراة رسمية، مؤكدا أنه يمثل إضافة حقيقية للمساعدة في الفوز بالبطولات.

وشدد المدير الفني على أهمية تقديم عرض قوي، والسعي نحو تحقيق الفوز غدًا في جولة الإياب لتأكيد جدارة الفريق بالمنافسة على اللقب.