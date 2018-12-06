الوليد بن طلال ينعى جورج بوش الأب

نعى الأمير السعودي، الوليد بن طلال، اليوم الخميس، علاقة مر عليها أكثر من 15 عاما.



وكتب الوليد عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، قائلا: "مع أكثر من 15 عاما من العلاقة الشخصية الوثيقة مع الرئيسين بوش (41 و43)، أتقدم بأحر التعازي لعائلة بوش وللشعب الأمريكي على وفاة الرئيس جورج دبليو بوش الأب".



وتوفي بوش الأب عن عمر ناهز 94 عاما، السبت الماضي، حسبما أعلنت أسرته، وفي بيان لابنه الرئيس السابق، جورج دابليو بوش، على "تويتر" قال: "يحزننا أنا وجيب ونيل ومارفين ودورو أن نعلن وفاة والدنا العزيز بعد 94 عاما مميزة".



وشكل بوش تحالفا دوليا بقيادة الولايات المتحدة لطرد القوات العراقية التي غزت الكويت في حرب الخليج عام 1991.



وبوش في مخيلة الأمريكيين شخصية نبيلة مثل حقبة غابرة من التحضر في السياسات الأمريكية.



لكنه خسر الانتخابات عام 1992 لأسباب من بينها فشله في التواصل مع الأمريكيين العاديين خلال فترة ركود اقتصادي. غير أن اشتهاره بالاعتدال ودماثة الخلق برز في السنوات القليلة الماضية في ضوء حالة الانقسام والغضب في الولايات المتحدة التي رافقت صعود ترامب.