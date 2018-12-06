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موعد مباراة الزمالك والمصري الخميس في الدوري المصري الممتاز: والقنوات الناقلة لمُباراة الزمالك ضد المصري بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة الزمالك والمصري في الدوري المصري الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك والمصري في الدوري المصري الممتاز في يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر 2018، على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الخميس، في تمام الساعة:

بين ماتش | مشاهدة مباراة الزمالك والمصري يوتيوب | مباراة ريال مدريد مباشر | Bein Match | كورة لايف | كورة اون لاين

الثامنة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

التاسعة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

السابعة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

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بين ماتش | مشاهدة مباراة الزمالك والمصري يوتيوب | مباراة ريال مدريد مباشر | Bein Match | كورة لايف | كورة اون لاين

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الدوري المصري الممتاز الخميس: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك

بث مباشر مباراة الزمالك ضد المصري في الدوري المصري الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري المصري الممتاز في يوم الخميس عبر شبكة قنوات ON SPORT المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

بين ماتش | مشاهدة مباراة الزمالك والمصري يوتيوب | مباراة ريال مدريد مباشر | Bein Match | كورة لايف | كورة اون لاين

حيث تُذاع مباراة الزمالك والمصري على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة ON SPORT HD الأولى، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.





كما تُذاع المباراة أيضاً في بطولة الدوري المصري الممتاز في يوم الخميس عبر شبكة قنوات النيل المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تُذاع المباراة على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة NILE SPORT، بينما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.