القاهرة : الخميس 06 ديسمبر 2018
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الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:00 م

يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ومليلية مباشر (On live) عبر بي ان سبورت 3 HD | Bein match بين ماتش

ريال مدريد ومليلية
ريال مدريد ومليلية
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يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ومليلية مباشر (On live) عبر بي ان سبورت 3 HD | Bein match بين ماتش
يقدم الفجر الرياضي مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر اون لاين اليوم 6-12-2018 بطولة كأس ملك إسبانيا يلتقى فريق ريال مدريد مع فريق مليلية فى لقاء الذهاب للدور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا يلعب ريال مدريد بقيادة المدرب الجديد سولارى الأرجنتيني بعد ان تولى تدريب الملكى بدلا من لجولين لوبتيجى بعد اقالته يوم الإثنين الماضى ، وذلم بعد الهزيمة الستحقة التى تلقاها ناديه أمام برشلونة وكانت نتيجتها 5 – 1 يرغب نجوم المرنجى فى تحقيق الفوز فى لقاء اليوم حتى يستعيد رضا جماهيره الغاضبة بعد النتائج السيئة والخسارة التى عانى منها الفترة الماضية استطاع ريال مدريد ان يضمن تأهله إلى دور الستة عشر بنسبة مرتفع ، بعد ان فاز في لقاء الذهاب برباعية نظيفة وبعد آداء التدريبات الخاصة للاعبو ريال مدريد فتأكد غياب عدد من لاعبى الفريق الأساسية ، وذلك قبل يوم واحد من المواجهة مع مليلية.
يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ومليلية مباشر (On live) عبر بي ان سبورت 3 HD | Bein match بين ماتش
بطاقة مباراة ريال مدريد ضد مليلية :
ريال مدريد Vs مليلية.
البطولة : كأس ملك إسبانيا (دور الـ 32).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .
الملعب : سانتياجو برنابيو .
المعلق : نوفل باشي .
نتيجة مباراة الذهاب : مليلية (0-4) ريال مدريد.
يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ومليلية مباشر (On live) عبر بي ان سبورت 3 HD | Bein match بين ماتش
موعد مباراة ريال مدريد ضد مليلية :
في تمام الساعة الــ 6:15 مساءاً بتوقيت السعودية .
في تمام الساعة الــ 5:15 مساءاً بتوقيت مصر .
في تمام الساعة الــ 5:15 مساءاً بتوقيت فلسطين .
في تمام الساعة الــ 5:15 مساءاً بتوقيت الأردن.
في تمام الساعة الــ 5:15 مساءاً بتوقيت سوريا .
يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ومليلية مباشر (On live) عبر بي ان سبورت 3 HD | Bein match بين ماتش

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