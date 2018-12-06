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ريال مدريد يسعى للفوز بأقل مجهود وأتم الاستعداد، يدخل فريق ريال مدريد مستضيفاً منافسه فريق مليلية فى إياب دور ال32 بكأس ملك إسبانيا، ويأمل الميرنجى فى تحقيق الفوز فى المباراة، كما يسعى للاستفادة وتجربة بعض الوجوه الجديدة والاستعداد الأمثل فى المباراة، ويسعى أيضا الملكى فى توفير مجهود بعض اللاعبين وإراحتهم بعدما ضمن بشكر كبير التأهل لدور ال16 .

يلا شوت | بث حي | مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 6-12-2018 رابط يوتيوب ماتش ريال مدريد ضد مليلية بجودة عالية بدون تقطيع

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز ذهابا خارج أرضه على مليلية بنتيجة 4-0 ، ويذكر أن الريال قد حقق الفوز فى أخر لقاءاته بالليجاى الإسبانى على فريق فالنسيا بنتيجة

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يلا شوت | بث حي | مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 6-12-2018 رابط يوتيوب ماتش ريال مدريد ضد مليلية بجودة عالية بدون تقطيع

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع، اعزائي متابعي الدوري الأسباني الممتاز لموسم 2018/ 2019 من مختلف دول العالم نحن على موعد اليوم الخميس الموافق 5/12/2018 مع مباراة جديدة ضمن مباريات الجولة ال 32 من الدوري الأسباني، وذلك بين فريق نادي ريال مدريد وفريق نادي مليلية، والذي يسعى فيها نادي ريال مدريد بكامل جهوده للفوز بها الاسطورة رابط مباشر مباراة ريال مدريد ومليلية اونلاين.