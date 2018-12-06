القاهرة : الخميس 06 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:31 ص

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى
12:42 ص

ليفربول يجتاز بيرنلى بثلاثية.. وتشيلسى يسقط أمام وولفرهامبتون
10:34 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي
10:12 م

يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين
10:11 م

بث حي | يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي | مباراة ليفربول ضد بيرنلي
10:07 م

يلا شوت Liverpool HD.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم | ماتش ليفربول ضد بيرنلي
10:03 م

كول كورة | coolkora .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي liverpool vs burnley في الدوري الانجليزي
08:20 م

بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة ليفربول صلاح وبيرنلي بث مباشر (Liverpool vs Burnley)

07:13 م

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

06:59 م

مشاهدة مباراة الاهلى والجونة كول كورة | بث مباشر مباراة الاهلى اليوم
06:48 م

ماتش الاهلى اون سبورت لايف | مشاهدة مباراة الاهلى والجونة بث مباشر اليوم HD
06:40 م

لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | kora online
عالم
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:10 ص

صحيفة إماراتية: صراع العامرى والصدر يفتح الطريق لعودة الإرهاب بالعراق

هادي العامري
هادي العامري
أ ش أ
dostor.org/2424727

ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية، أن الصراع القائم بين نواب تحالفي "الإصلاح والإعمار" الذي يقوده مقتدى الصدر و"البناء" الذي يقوده هادي العامري، يضع العراق أمام مخاطر كبيرة ويمهد الطريق لعودة الإرهاب مرة أخرى في البلاد.

وأشارت الصحيفة- في افتتاحياتها اليوم الخميس- تحت عنوان "العراق.. أزمة بين تيارين" إلى أن فشل البرلمان العراقي مجددًا في الموافقة على بقية الوزراء في حكومة عادل عبدالهادي بسبب صراع تياري "الإصلاح والإعمار" و"البناء" وضع العراق أمام مخاطر حقيقية، وسط غضب شعبى عارم يتجلى احتجاجًا على انعدام الخدمات العامة والبطالة والفساد، إضافة إلى المخاطر المتمثلة فى عودة الإرهاب الداعشي إلى المشهد العراقي في أكثر من منطقة.

وأضافت "حكومة عبدالمهدي ما زالت ناقصة، إذ تضم 14 وزيرًا من أصل 22 وزيرًا، ويحتاج إلى مصادقة البرلمان على بقية الوزراء ، وتتمثل العقدة الأساسية في وزارة الداخلية، فبعد عرض رئيس الحكومة على نواب البرلمان اسمي فالح الفياض للداخلية وفيصل الجربا لوزارة الدفاع، سادت حالة من الهرج والمرج، ودبت فوضى عارمة في قاعة البرلمان ما استدعى تأجيل الجلسة.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا الصراع هو سياسي بامتياز بين تيارين، أحدهما يرتبط بإيران ويقوده العامري، وهو جزء من استراتيجيتها الإقليمية، والآخر مستقل يرفض أن يكون العراق رهينة للآخر الأجنبي، ويؤكد في خطابه السياسي وأدبياته على المواطنة، ورفض نظام المحاصصة الطائفية- توزيع المناصب الرئاسية في حكومة البلاد بين المكونات والأطياف على أسس طائفية- التي كرسها الاحتلال الأمريكي.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ اسبوع

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ أقل من شهر

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ أقل من شهر

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

منذ أقل من شهر

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎

منذ أقل من شهر

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة

الآن

رفض تظلم إبراهيم سعيد على حكم منعه من السفر

البورصة تتماسك فى مستهل جلسات نهاية الأسبوع

السيسي يوافق على رعاية مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" بالغردقة

20 سيارة إطفاء للسيطرة على "حريق الإسكندرية للبترول"

ads
الأكثر قراءة

موقع عبرى: قطر طلبت دعما علنيا من إسرائيل لخطواتها فى غزة

مصرع امرأة بسبب "الفياجرا النسائية"

البترول تعلن حالة الطوارئ بعد حريق شركة الإسكندرية

وزير خارجية البحرين: القوات الأجنبية في قطر تهديد لدول الخليج

ألبومات الصور

"زياد" يحتاج 4 أطراف صناعية.. والده يناشد "السيسي" لعلاجه بالخارج

فى يوم رياضى.. طالبات بالعمرانية يرسمن علم مصر بأجسادهن

مؤتمر القمة السنوية الخامسة لقطاع السيارات المصرى

فيديو.. وزيرة الهجرة تتجول داخل صالة تحرير "الدستور"

ads
نجم الساعة

المشاغبة.. ياسمين الخطيب: اتهامى باستغلال جمالى «كوميدى»

الأكثر قراءة

موقع عبرى: قطر طلبت دعما علنيا من إسرائيل لخطواتها فى غزة

مصرع امرأة بسبب "الفياجرا النسائية"

البترول تعلن حالة الطوارئ بعد حريق شركة الإسكندرية

وزير خارجية البحرين: القوات الأجنبية في قطر تهديد لدول الخليج

كشكول

إعلان انطلاق حملة "اعرف- اختبر- عالج" للتوعية بالقضاء على فيروس c بطب عين شمس

قريباً.. وزير التعليم العالي يفتتح عدداً من الوحدات بمستشفيات جامعة عين شمس

تفعيل اتفاق التعاون بين جامعتي بدر وجامعة فرجينيا كومنولث بامريكا

المجلس الاستشاري للجامعة الألمانية: سنوفر لمصر خريج قادر على التعامل مع المشكلات الدولية وحل نزاعات المستثمرين

طلاب جامعة عين شمس يشهدون فعاليات معرض " إيديكس - 2018 "

الأمصار

ضبط عربة مفخخة في الأنبار

حليمة بولند تتراجع عن اتهاماتها لإعلامي بـ"التحرش بها"

مقتل 3 أشخاص بتفجير انتحاري في إيران

ابنة هيفاء وهبي تكشف حقيقة انتقامها من والدتها

حقيقة بمنع دخول التونسيات للعمل في الكويت

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

عدسة مصور تلتقط أحد أندر الحيوانات فى العالم

دراسة: تربية الحيوانات الأليفة داخل المنازل تُسبب الإصابة بأمراض خطيرة

دراسة تحذّر: ذوبان غطاء غرينلاند الجليدي يهدد الأرض

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

تطوير اختبار لبكتيريا "الكلاميديا" يقدم النتائج خلال 30 دقيقة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎