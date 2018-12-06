حزب في أيرلندي: لن نؤيد الإطاحة بالحكومة البريطانية

قال سامي ويلسون، النائب عن الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية، الذي يدعم حكومة المحافظين برئاسة تيريزا ماي، إن الحزب لن يصوت لصالح الإطاحة بها في اقتراع لحجب الثقة حتى إذا خسرت تصويتا مهما على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

وقال ويلسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لن نصوت بالتأكيد على الإطاحة بالحكومة لأنه ليس لدينا سبب يدعونا لذلك".



لكنه قال إن الحزب الديمقراطي الوحدوي يحتفظ بحق سحب التأييد للحكومة في وقت لاحق.



وتريد ماي ضمان موافقة البرلمان في تصويت يوم 11 ديسمبر على مقترحها لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي يبقي على علاقات وثيقة مع التكتل بعد خروج بريطانيا منه في مارس لكن المعارضة عنيفة إذ يحاول أنصار الخروج من الاتحاد ومعارضوه على حد سواء إحباط خطتها أو إخراجها عن مسارها.

