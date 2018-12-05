تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصرى

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، في السابعة من مساء غد الخميس، وذلك ضمن مُنافسات الجولة السادسة عشر] بالدوري الممتاز لموسم 2018/2019، وهي الذي يحمل لقبه فريق الأهلي والذي فاز على الجونة مساء اليوم في لقاء مؤجل بنتيجة 2-1.



الزمالك يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، بفارق 6 نقاط كاملة عن بيراميدز أقرب منافسيه؛ ولكن الفريق الأبيض ودع البطولة العربية في مفاجأة كبيرة يوم الجمعة الماضية أمام الاتحاد السكندري بعدما أحتكم الفريقين لركلات الجزاء الترجيحية والتى انتهت بفوز سيد البلد.



ومن المنتظر، أن يبدأ محمود عبدالرحيم "جنش" في حراسة مرمى الزمالك وهو الحارس الأساسي للفريق، وسيكون أمامه محمود علاء هداف الدوري ومحمد عبدالسلام، الذي يعوض محمود حمدي "الونش" ومحمد عبدالغني، الأول للإصابة والثاني للإيقاف، على أن يكون التونسي حمدي النقاز في الجبهة اليمنى، ويُفاضل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بين بهاء مجدي وعبدالله جمعة لقيادة الجبهة اليسرى.



ويقود طارق حامد وسط ملعب الزمالك بجانب التونسي فرجاني ساسي، أمامهما المتألق في الأونة الأخيرة، يوسف إبراهيم "أوباما" على أن يتكون الخط الهجومي من إبراهيم حسن كجناح أيمن ومحمود عبدالمنعم "كهربا" كأيسر، وفي الأمام الكونجولي كاسونجو كابونجو.



وينال كاسونجو هجومًا كبيرًا من وسائل الإعلام والجماهير البيضاء، وذلك بسبب تواضع مستواه، إلا أن جروس يتمسك به وبديله الأول هو عمر السعيد، بينما المغربي حميد أحداد يغيب عن اختيارات المدرب السويسري، وفي أكثر من مناسبة وجه رئيس النادي سؤالًا لجروس عن سبب استبعاد أحداد.