الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 02:53 م
القنوات الناقلة لماتش الاهلى والجونة مشاهدة مباراة الاهلى بث مباشر اليوم
القنوات الناقلة لماتش الاهلى والجونة مشاهدة مباراة الاهلى بث مباشر اليوم
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موعد مباراة الأهلي والجونة اليوم
البطولة : الدوري المصري
القنوات : اون سبورت
المعلق : لم يحدد بعد
الساعة : 7:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 8:00 مساء بتوقيت السعودية