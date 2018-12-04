محمد أبو الغار يتأهل لثمن نهائي بطولة "سي آي بي بلاك بول" للاسكواش

تأهل محمد أبو الغار، اليوم الثلاثاء، إلى ثالث أدوار بطولة "سي آي بي بلاك بول" المفتوحة للاسكواش، التي تستضيفها ملاعب نادي "بلاك بول مصر" خلال الفترة من 3 إلى 9 ديسمبر الجاري.



وحسم "أبو الغار"، المصنف الثامن على البطولة والعاشر عالميا، لقاء دور الـ32 أمام شهاب عصام بثلاثة أشواط نظيفة بواقع 11-3 و11-8 و11-7 خلال 35 دقيقة ليلاقي في دور الـ16 الإنجليزي جورج باركر المتغلب بدوره على كريم الهمامي بثلاثة أشواط لواحد تفاصيلها 12-14 و12-5 و11-4 و11-7 خلال 70 دقيقة.