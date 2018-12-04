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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:28 ص

أحمد فهمى يروى قصة سفره إلى أمريكا وشهادته على طلاق والديه

أحمد فهمى
أحمد فهمى
آيه عاطف
dostor.org/2421564

أكد الفنان أحمد فهمي أنه سافر إلى أمريكا في سن الـ 19 عاما هربًا من العديد من الضغوطات التي تعرض لها في تلك الفترة.

وقال أثناء استضافته في برنامج "تخاريف" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، والذي يذاع عبر فضائية "Mbc" أن سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو لا يزال قاصرًا، كان هروبًا من كليته، بالإضافة إلى كثرة المشاكل بين والديه والتي أدت إلى الانفصال، مؤكدًا أنه كان شاهدًا على طلاقهما.

يذكر أن فهمي شارك مؤخرًا في فيلم "الكويسين" في موسم عيد الأضحي الماضي، مع عدد كبير من نجوم منهم حسين فهمي، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أسماء أبو اليزيد، وتارا عماد.


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