"اليويفا" يوافق على استخدام تقنية "فار" في دوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين، أن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الكسندر سيفرين، عرض استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" بدءا من دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الذين وافقوا بالأجماع على هذه الفكرة.



وكانت بطولة كأس العالم 2018 بروسيا التجربة الأكبر لهذه التقنية، وقد نجحت في إقناع سيفرين بضرورة استخدامها في الملاعب الأوروبية وهو بالفعل ما تم تنفيذه حتى صارت أمر لا غني وبات الحكام يستخدمونها في مختلف الدوريات ببراعة كبيرة.



وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن سيفرين أصبح مقتنعا تماما بضرورة استخدام هذه التقنية في بطولة دوري أبطال أوروبا التي شهدت هذا الموسم وقائع جدلية، وأكبر مثال على هذا الأمر كان ركلة الجزاء التي احتسبت للاعب رحيم سترلينج، نجم مانشستر سيتي، في مباراة الأخير أمام شاختار

دونيستك الأوكراني في دور المجموعات.



وحصل سترلينج على ركلة جزاء كوميدية في ذلك اللقاء، بعدما ارتطمت قدمه في الأرض عندما كان يحاول تصويب الكرة ليسقط أرضا دون أي تدخل من لاعبي الفريق المنافس.



وبالإضافة إلى ذلك، قررت اللجنة أيضا استخدام "فار" في نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2019 والدور النهائي لبطولة دوري أمم أوروبا والدور النهائي أيضا لبطولة أوروبا تحت 21 عاما.