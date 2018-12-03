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مصر
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:21 م

رئيس الوزراء يتابع مع محافظ الجيزة حملات إزالة المخالفات

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
محمد إبراهيم
dostor.org/2420678

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرين من محافظ الجيزة يرصدان عدد الإزالات التي تمت على العقارات المخالفة في نطاق المحافظة، في ضوء متابعة توجيهاته بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع المباني المخالفة خلال اجتماعه الأخير مع مجلس المحافظين نهاية الشهر الماضي.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن التقرير الأول شمل عدد الإزالات التي تمت في نطاق محافظة الجيزة خلال الفترة من 1 9 2018 حتى 30 11 2018، حيث تضمن إزالة 279 عمارة مخالفة لقيود الارتفاع معظمها على حرم الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، في أحياء الدقي، وجنوب الجيزة، وبولاق الدكرور، والهرم، والعمرانية، وشمال الجيزة، والوراق، والعجوزة.

كما أشار التقرير إلى إزالة 450 حالة، منها مخالفات لقيود الارتفاع على حرم الطريق الدائرى، في مراكز الصف، وأطفيح، والبدرشين، وأوسيم، وكرداسة، والواحات البحرية، والحوامدية، والعياط، وأبو النمرس، ومنشأة القناطر.

وأضاف أن التقرير الثاني الوارد من محافظ الجيزة اشتمل على عدد الإزالات التي تمت أمس على العقارات المخالفة، حيث تضمن التقرير 18 حالة مخالفة، تم إزالة بعضها بالكامل، فيما يجري استكمال إزالة البعض الآخر، من بينها أحد العقارات بطريق كورنيش النيل الجديد بالوراق، وكذا إزالة آخر بطريق الكورنيش وصعود حفار على سطح أحد العقارات لإزالة المباني المخالفة، كما يتم استكمال إزالة عقار في ٦ شارع سيد عليوة بالعمرانية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة التعامل بحسم مع أي مخالفات بناء حديثة وإزالتها على الفور، فلن نسمح مرة أخرى بهذه الظواهر التي تخالف القانون وتتسبب في ظهور العشوائيات.

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