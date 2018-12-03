المركز الإعلامي للوزراء ينشر فيديو "من أصعب بداية - لأنجح نهاية"

استمرارًا لحرص المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على نشر سلسلة قصص نجاح "من أصعب بداية - لأنجح نهاية"، سلط المركز بتسليط الضوء على فوز طلاب جامعة 6 أكتوبر بالمركز الثاني في مسابقة "إيناكتس" العالمية التي تهدف لريادة المشروعات التنموية.



ونجح هؤلاء الطلاب بفضل أبحاثهم في إبراز دور قرية "شبرا بلولة" التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية والتي تشتهر بزراعة الياسمين، حتى احتلت هذه القرية المركز الأول في إنتاج الياسمين عالميًا بنسبة 45%، وبنسبة 75% من الإنتاج المحلي.



واعتمد هؤلاء الطلاب في زراعتهم للياسمين على التسميد العضوي عن طريق الديدان العضوية، وبالتالي تم إنتاج ياسمين خالي من أي ملوثات كيماوية، وتعد هذه القرية من القرى النموذجية في جمهورية مصر العربية، ولا يوجد بها أي نسب بطالة بسبب اعتمادها على زراعة الياسمين.



وسوف يواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلقاء الضوء على كافة الأنشطة والإنجازات التي تجرى على أرض مصر والتي من شأنها أن تسهم في تيسير حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.