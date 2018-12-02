أحمد سلامة يعود للمسرح القومي مع رانيا محمود ياسين

تعاقد الفنان أحمد سلامة منذ فترة على القيام ببطولة مسرحية جديدة تحمل اسم "كل ده كان ليه" من أجل تقديمها على خشبة المسرح القومي ويشاركه في بطولتها الفنانة رانيا محمود ياسين.



وأكد سلامة، لـ"الدستور" أنه يواصل البروفات حاليًا، حيث من المقرر افتتاح العرض منتصف شهر ديسمبر المقبل والعرض من تأليف محمد بغدادي وإخراج عاصم نجاتي.



يعد العرض بمثابة عودة للفنان أحمد سلامة لخشبة المسرح القومي بعد سنوات حيث كان آخر عرض قدمه على المسرح "الملك لير" مع الفنان يحيى الفخراني.