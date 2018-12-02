فحص 5.4% من طلاب مدارس دمياط ضمن مبادرة القضاء على فيروس «سي»

قال السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إنه تم بدء المسح لفيروس C لطلبة المدارس الثانوية بجميع فئاتها على مستوى المحافظة، اعتبارا من أول ديسمبر ولمدة ثلاثة أشهر لتنتهي في 28 فبراير 2019.



وأضاف "سويلم" أن الحملة تستهدف طلاب المرحلة الثانوية بالإدارات العشر التعليمية بمدارس التعليم العام والفني والخاص والرسمي للغات من خلال فرق طبية من التأمين الصحي.



وأوضح أنه تم تجهيز كل مدرسة ثانوي بغرفة مزودة بمكاتب وأجهزة حاسب آلي متصلة بالإنترنت، لتيسير عمل الفرق الطبية حيث يتم فحص الطلاب من خلال كارت ينطوي على نموذج إقرار موافقة ولى الأمر على إجراء الفحص مع الحفاظ على سرية وخصوصية المكتشف إصابتهم ويستكمل علاج المصاب داخل مستشفى التأمين الصحي التابع لمدرسته.



وأشار "وكيل الوزارة" إلى أن الفرق الطبية حققت في اليوم الثاني للحملة نسبة 5.4% من إجمالي طلاب المرحلة الثانوية على مستوى المحافظة.