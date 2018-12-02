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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 06:17 م

رئيس جامعة بني سويف يزور المدن الجامعية بشكل مفاجئ

رئيس جامعة بني سويف
بني سويف - محمد حفيظ
dostor.org/2419829

تفقد عصر اليوم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، خلال جولة مفاجئة للمدن الجامعية، صالة الطعام بالمدن بشرق النيل، حيث تواجد وسط الطلاب والطالبات، وتناول معهم وجبة الغذاء، وقام بسؤالهم عن مستوى الوجبات التى يتناولونها خلال أيام الأسبوع، ومدى جودتها ونوعيتها وكميتها.

كان رئيس الجامعة قد تابع مراحل تجهيز الوجبة، وشدد على التأكد من صلاحية الأطعمة الطازجة المقدمة، وتاريخ انتهاء الصلاحية بالنسبة للأغذية المعلبة، كما تفقد مخازن الأطعمة الجافة والمجمدة بمدينة الطلبة.

ووجه حسن، خلال جولته التفقدية التى شملت مدينة الطالبات ومدينة الطلبة، وعدد من المنشآت الجامعية بالمجمع الأول بشرق النيل بضرور تجميل المسطحات الخضراء بالمدن الجامعية، والحفاظ على الحدائق وأماكن جلوس الطلاب مع مراعاة عمل الصيانة الدورية لها، وإنشاء حدائق جديدة، كما تفقد رئيس الجامعة حالة عدد من البوابات للإطمئنان على استقرار الحالة الأمنية.

ورئيس الجامعة أدى صلاة الغائب على الطالبة أمل شوقي بالفرقة الرابعة بكلية رياض الأطفال، والتى وافتها المنية صباح اليوم، وبحضور عد كبير من الطالبات وأعضاء هيئة التدريس.

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