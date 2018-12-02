الليلة.. جمعية "محبى الأطرش" تحيى ذكرى "شادية"

تحيى جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، الذكرى الأولى لرحيل الفنانة "شادية" فى الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد.

بحضور المخرج نادر عماد حمدى، الذى يتحدث عن ذكريات الفنانة شادية خلال فترة زواجها من الفنان عماد حمدي، كما تشارك فى الاحتفالية الناقدة الموسيقية الدكتورة رانيا يحيى.



ويروى الفنان عادل السيد العديد من الذكريات بين الفنانة شادية والموسيقار فريد الأطرش أثناء تصوير فيلم "ودعت حبك" وفيلم "أنت حبيبي" للمخرج يوسف شاهين.

ويتضمن برنامج الاحتفال باقة متنوعة من الفقرات الفنية فى الشعر والغناء يقدمها كوكبة من الشعراء والمطربين والمطربات، بمصاحبة المايسترو مدحت حميدة وفرقة الفنان إلهامي خورشيد الموسيقية.

يذكر أن الفنانة شادية قدمت للسينما بطولة 110 فيلم، وغنت مئات الأغنيات، إلى جانب مجموعة من المسلسلات الإذاعية، ومسرحية واحدة هى "ريا وسكينة".