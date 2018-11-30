القاهرة : الجمعة 30 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:31 م

الأهلى يسعى لاستعادة الانتصارات على حساب بتروجت
08:32 م

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد
08:29 م

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة
06:52 م

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
09:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة
منوعات
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 04:48 م

حل ذكي يخلصك من اضطرابات صحية خطيرة أثناء النوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2417053

إذا كنت ممن يعانون «الشخير» ليلًا أثناء النوم، فإن التكنولوجيا باتت قادرة على تقديم حل ناجع يخلصك من اضطرابات صحية خطيرة.

وحسب موقع «إنفيرس»، فإن جهازًا ذكيًا وصغيرًا يسمى «سمارت نورا» Smart Nora، يستطيع إراحة النائم من خلال تحريك المخدة.

ويتألف الجهاز من قطعة توضع تحت المخدة، وأخرى تعلق على جدار السرير.

ويستطيع الجهاز رصد صوت «الشخير» بدقة، ويقوم عندها بنفخ الجزء الموجود تحت وسادة النوم حتى يتنفس النائم على نحو أفضل، ويتوقف عن الشخير.

وتعتمد هذه التقنية على تحريك رأس النائم بشكل سلس دون إيقاظه، لأجل جعل الهواء يتدفق دون صعوبة، إذ يقوم هذا الجهاز بتحريك أجزاء من الرأس والرقبة، كما يحفز العضلات المسئولة عن كبح تدفق الهواء أثناء الشخير.

وقال عشرات الآلاف من الأشخاص، الذين جربوا هذا الجهاز، إنهم تمكنوا من النوم بصورة أفضل، أما من لا يشخرون فتخلصوا بدورهم من الإزعاج الذي يسببه شركاؤهم بسبب الصوت الليلي المزعج.

وكشفت دراسات طبية عن أن «الشخير» ينذر الشخص النائم بمشكلات صحية خطيرة تصل إلى تهديد صحة القلب، إلى جانب الاضطرار للاستيقاظ عدة مرات خلال الليل، بسبب مصاعب الاختناق والتنفس.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

هِزار الآلهة.. اكتشاف نِكات جنسية فى مراحيض العصر الروماني

منذ أقل من شهر

عروسة البحر.. كاتبة بريطانية تجوب بحار العالم فى قارب لمدة عام

منذ أقل من شهرين

دراسة جديدة تنصح مرضى السكرى والسمنة بتناول الحليب

منذ شهرين

فنان تشكيلى يرسم بورتريهات مجانية للسائحين قبل ركوب الطائرة

منذ أكثر من شهرين

أغنية "اشنقوا البيض" تثير الجدل فى فرنسا

منذ 4 شهر

بالصور.. مومياء مجهولة تكشف أسرار "التحنيط" الفرعوني

الآن

"عمومية الصيادلة" ترفض قرار "الصحة" بفتح صندوق المثائل

غدًا.. طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 21

تظاهرات أمام الكونجرس الأرجنتيني رفضًا لقمة العشرين

5 معلومات عن مشروع قانون حماية الرقعة الزراعية

ads
الأكثر قراءة

بالصور.. منى زكي تثير الجدل بصورها في إيطاليا

سما المصرى توضح سبب زيادة وزنها بشكل مفاجئ

إحالة أوراق أب عاشر بناته الثلاث بالمنوفية للمفتي

لماذا رفض شيخ الأزهر قبول مبلغ مالي كبير من الشيخ زايد؟

ألبومات الصور

«قصاقيص زلعوكة»

الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة

ماراثون رياضي للمشي بمحافظة القاهرة

صورة اليوم.. هفضل أحلم

ads
نجم الساعة

ذبح عجل لفك نحس الأهلى.. ويوسف يهدد لاعبيه بالعقوبات والناشئين

الأكثر قراءة

بالصور.. منى زكي تثير الجدل بصورها في إيطاليا

سما المصرى توضح سبب زيادة وزنها بشكل مفاجئ

إحالة أوراق أب عاشر بناته الثلاث بالمنوفية للمفتي

لماذا رفض شيخ الأزهر قبول مبلغ مالي كبير من الشيخ زايد؟

كشكول

بدء فعاليات اليوم العلمي التاسع لـ"عقول عظيمة" بالمنيا

بالأسماء.. مجموعات طلابية بدلا من اتحاد الطلاب بأزهر أسيوط

"الآثار والتراث".. مؤتمر دولي بجامعة القاهرة الأحد

نائب وزير التعليم: لا يوجد صدام أو احتكاك بشأن صحيفة الأحوال

التعليم تحدث صحف الأحوال الإليكترونية للمعلمين

الأمصار

سياسيون يكشفون دور تونس في الأزمة بين المغرب والجزائر

الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية بدون طيار في البيضاء

قوة لبنانية تستنكر هجوم حلفاء دمشق على الحريري

برلماني مصاب "بالإيدز" يكشف لمجلس العموم البريطاني تفاصيل مرضه "صور"

رئيس الإمارات: 30 نوفمبر يوم لإعلاء قيم التضحية والفداء وحب الوطن

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

حل ذكي يخلصك من اضطرابات صحية خطيرة أثناء النوم

الرصافون في البرتغال يخشون اندثار تقليد عمره قرون

لص غلبه النعاس أثناء سرقة مكتب

الصحة

10 أشياء تجنبها عند الإصابة بنزلة برد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎