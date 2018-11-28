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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:17 م

مشاهدة التغطية المباشرة لمباراة باريس سان جيرمان وليفربول يوتيوب

ليفربول وباريس سان
ليفربول وباريس سان جيرمان
الدستور
dostor.org/2415289

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليفربول مباشر الآن في المرحلة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



البث المباشر مباراة باريس سان جيرمان وليفربول

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليفربول


- الشوط الثاني يبدأ بإلغاء هدف لباريس سان جيرمان عبر البرازيلي ماركينيوس الذي كان متسللاً.

- نهاية الشوط الأول المثير يتقدم مستحق لباريس سان جيرمان الذي تلقى هدفاً متاخراً سيجعل النصف الثاني من المواجهة أكثر إثارة.

45+1 - ميلنر يسجل الهدف الأول لليفربول من علامة الجزاء، بعد عرقلة دي ماريا لساديو مانيه.

37 - نيمار أفضل لاعب في المباراة يقود هجمة باريسية أنهاها بنفسه في شباك مواطنه أليسون حامي عرين ليفربول.


- بعد مرور نصف ساعة على انطلاق المواجهة، أنجز سان جيرمان المهم وسجل هدف التقدم ووجه تركيزه نحو الهدف الثاني، أما في الدهة المقابلة فلم يتمكن ليفربول من إيجاد المساحات التي يحبذها صلاح ومانيه وفيرمينو.

- ليفربول لم يتمكن من إحداث ردة فعل مؤثرة وفشل في الوصول إلى مناطق بوفون.

13 - الإسباني خوان برنات يمنح التقدم لباريس سان جيرمان بعد عمل جماعي جيد أنهاه بتسديدة أرضية استقرت في مرمى أليسون.

ل.

- بعد مرور نصف ساعة على انطلاق المواجهة، أنجز سان جيرمان المهم وسجل هدف التقدم ووجه تركيزه نحو الهدف الثاني، أما في الدهة المقابلة فلم يتمكن ليفربول من إيجاد المساحات التي يحبذها صلاح ومانيه وفيرمينو.

- ليفربول لم يتمكن من إحداث ردة فعل مؤثرة وفشل في الوصول إلى مناطق بوفون.

13 - الإسباني خوان برنات يمنح التقدم لباريس سان جيرمان بعد عمل جماعي جيد أنهاه بتسديدة أرضية استقرت في مرمى أليسون.

- بطل فرنسا المطالب بالفوز يظهر اصراراً كبيراً على التسجيل مبكراً.

6 - أول تهديد على المرمى كان من نصيب النجم الأرجنتيني لباريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا الذي سدّد بقوة لكن الحارس البرازيلي لليفربول أليسون بيكر تصدى ببراعة.

تشكيلة ليفربول

تشكيلة باريس سان جيرمان

 

 

 

تختلط أوراق المجموعة الثالثة تماماً إذ يتصدر ليفربول ترتيب فرق المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف أمام نابولي الإيطالي فيما يحل باريس سان جيرمان في المركز الثالث برصيد 5 نقاط فقط وهو ما يؤكد حتمية فوزه على الفريق الإنكليزي إذا ما أراد الحفاظ على فرصه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

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