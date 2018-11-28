"الشباب المصري" يشارك في حملة "16 يوم" لمناهضة العنف ضد المرأة

يحتفل مجلس الشباب المصري برئاسة محمد ممدوح بحملة 16 يوم العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، بإطلاق عدة حملات ومبادرات لمناهضة العنف ضد المرأة مثل الختان والزواج القسري والعنف الأسري والحرمان من التعليم والتحرش في مجال العمل وأيضًا عدم توفير بيئة عمل أمنة للمرأة وعدم المساواة في الأجور وبالإضافة للقوانين التميزية ضد المرأة مثل قانون الاحوال الشخصية.



قالت رباب عبده عضو المكتب التنفيذي لوحدة دعم قضايا المرأة بمجلس الشباب المصري إنه يجب العمل على توحيد الجهود ما بين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة والمجالس القومية المتخصصة والبعد تمامًا عن العمل بالجزر المنعزلة مع إدخال المنظومة الإعلامية كشريك فعال ورئيسي لتعالج هذه الإشكاليات التي تعاني منها المرأة عن طريق أن تكون الدراما صديقة للمرأة مع العمل على زيادة مساحة الوعي المجتمعي.



وأضافت رباب عبده: "نعمل جميعًا من أجل أن نصل إلى الهدف الرئيسي وهو تحقيق المصلحة الفضلى للمرأة والقضاء على فكرة تهميشها".



