القاهرة : الأربعاء 28 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:46 م

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| كورة ستار | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا
03:44 م

الان لايف HD| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم 29-11-2018

03:40 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| تردد القنوات المفتوحة الناقلة| بث مباشر مباراة liverpool vs psg يلاشوت
03:36 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر
02:17 م

بين سبورت LIVE| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر (liverpool vs psg) | محمد صلاح بث مباشر YouTube |كورة ستار| كورة لايف HD
01:55 م

مواجهة نارية في حديقة الأمراء| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم 28-11-2018 | يلا شوت| بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان
01:45 م

بين سبورت LIVE| مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم| ليفربول ضد باريس سان جيرمان قمة دوري الأبطال
03:51 ص

بث مباشر لأهم مباريات اليوم 28-11-2018| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان (liverpool vs psg)
03:32 ص

بث مباشر مباريات اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الاربعاء 28-11-2018 |كورة ستار | كورة جول
12:57 ص

قمة العالم (liverpool vs psg)| شاهد يوتيوب الآن مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر| livehd7| يلاشوت
12:22 ص

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| شاهد الآن أقوى مباراة في دوري الأبطال بث مباشر
10:50 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اليوم 27-11-2018 في دوري أبطال أوروبا
سياسي
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:53 م

"الشباب المصري" يشارك في حملة "16 يوم" لمناهضة العنف ضد المرأة

محمد ممدوح
محمد ممدوح
محمد الشريف
dostor.org/2414719

يحتفل مجلس الشباب المصري برئاسة محمد ممدوح بحملة 16 يوم العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، بإطلاق عدة حملات ومبادرات لمناهضة العنف ضد المرأة مثل الختان والزواج القسري والعنف الأسري والحرمان من التعليم والتحرش في مجال العمل وأيضًا عدم توفير بيئة عمل أمنة للمرأة وعدم المساواة في الأجور وبالإضافة للقوانين التميزية ضد المرأة مثل قانون الاحوال الشخصية.

قالت رباب عبده عضو المكتب التنفيذي لوحدة دعم قضايا المرأة بمجلس الشباب المصري إنه يجب العمل على توحيد الجهود ما بين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة والمجالس القومية المتخصصة والبعد تمامًا عن العمل بالجزر المنعزلة مع إدخال المنظومة الإعلامية كشريك فعال ورئيسي لتعالج هذه الإشكاليات التي تعاني منها المرأة عن طريق أن تكون الدراما صديقة للمرأة مع العمل على زيادة مساحة الوعي المجتمعي.

وأضافت رباب عبده: "نعمل جميعًا من أجل أن نصل إلى الهدف الرئيسي وهو تحقيق المصلحة الفضلى للمرأة والقضاء على فكرة تهميشها".

اقرأ أيضًا
منذ 5 شهر

اليوم.. البرلمان يحسم الخلاف بين الأزهر والأوقاف حول الفتوى العامة

منذ 5 شهر

غدًا.. التحالف السياسى المصرى ينظم احتفالية بمناسبة 30 يونيو

منذ 5 شهر

برنامج ديني يتصدر قائمة "الأسوأ" في رمضان 2018

منذ 8 شهر

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا

منذ 8 شهر

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

منذ 8 شهر

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا

الآن

الأمم المتحدة تدعو لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية

الفياجرا القاتلة.. ما مصير "الحبة روز" بعد تحذير النساء منها؟

البورصة تعوض 4.1 مليار جنيه من خسائرها وبوادر لموجة هبوط جديدة

بومبيو لـ"وول ستريت جورنال": علاقة واشنطن والرياض والقاهرة مهمة جدًا

ads
الأكثر قراءة

التحرى عن سيدة جمعت بين زوجين فى وقت واحد بحلوان

مأزق الزعيم.. عادل إمام مهدد بالخروج من "السباق الرمضانى"

الفياجرا القاتلة.. ما مصير "الحبة روز" بعد تحذير النساء منها؟

حقيقة زواج أحمد عز سرًا من منى مكاوى

ألبومات الصور

اعرف الذهب الحقيقي من المغشوش فى 3 خطوات (صور)

بشويش نمد الإيدين.. ياللي أنت جنبي أنت فين (شبورة)

الصحة تعلن استراتيجية مكافحة التبغ

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

نجم الساعة

بي ان سبورت- مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 اون لاين | ترتيب دوري ابطال اوروبا

الأكثر قراءة

التحرى عن سيدة جمعت بين زوجين فى وقت واحد بحلوان

مأزق الزعيم.. عادل إمام مهدد بالخروج من "السباق الرمضانى"

الفياجرا القاتلة.. ما مصير "الحبة روز" بعد تحذير النساء منها؟

حقيقة زواج أحمد عز سرًا من منى مكاوى

ads
كشكول

"مستند"...كارت مسح فيروس سي شرط دخول امتحانات الثانوية العامة

علامات تدل على أن طفلك يحتاج زيارة طبيب نفسي

مصطفى برغوت مديرًا لإدارة التنسيق بالمنوفية الأزهرية

«المعلمين» تنظم قافلة طبية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية

«القاهرة الأزهرية» تكرم أوائل معهد الشهداء الأربعة

الأمصار

بعد التحطيب والسيرة الهلالية.. "الأراجوز المصري" في قائمة اليونسكو

بوتين: القوات الروسية أدت "واجبها العسكري" عبر اعتراض السفن الأوكرانية

جمع توقيعات لاستجواب نائب البرلمان الإيراني

أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات بمدينة سيدني الأسترالية

تدشين أول مقبرة إلكترونية في العالم

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

فيديو.. طفل أبكم يخطف قلب البابا فرنسيس

اليابان تطرح عملات ذهبية وفضية بمناسبة كأس العالم للرجبي

إصابة 131 شخصًا بتسمم غذائى فى سنغافورة

الصحة

دراسة: تناول كبد الحيوان والأسماك يزيد من احتمال الإصابة بالصلع

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎