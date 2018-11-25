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الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:05 ص

ماى تدعو البريطانيين لدعمها فى رسالة إلى الأمة

ماى تدعو البريطانيين
وكالات
dostor.org/2409737

وجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مناشدة مباشرة إلى البريطانيين لدعم اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، حتى وإن كان دعم حزبها للاتفاق لا يزال غير واضح.

وفي رسالة مفتوحة إلى الأمة، قالت ماي إنها ستبذل كل ما في وسعها لإقرار اتفاقها في البرلمان البريطاني وهو احتمال غير مرجح بشكل متزايد بسبب المعارضة الشديدة داخل وخارج حزبها.

وقالت ماي في الرسالة التي أرسلت إلى الصحفيين "الاتفاق سيكون في مصلحتنا الوطنية.. اتفاق يناسب البلد بأكمله والشعب كله سواء من صوتوا بالخروج أو بالبقاء".

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