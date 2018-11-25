التخطيط: استبدال 3.9 مليون مصباح شارع بتكلفة 2.1 مليار جنيه

أعلنت وزارة التخطيط، عن تنفيذ مشروع استبدال 3.9 مليون مصباح إنارة الشوارع بأخري أقل استهلاكًا للطاقة بتكلفة إجمالية قدرها 2.1 مليار جنيه، مما سيوفر 872 مليون كيلو وات من الكهرباء في الساعة، بالإضافة إلي استبدال 13 مليون مصباح بأخر موفر للطاقة بما يقارب 1.1 مليار كيلو وات في الساعة.



وأشارت الوزارة، في أحدث التقارير الصادرة عنها، إلي أن مشروع محطة الطاقة الشمسية ببنبان بمحافظة أسوان الذي يتم تنفيذه بتكلفة 2.8 مليار دولار سوف يستوعب 32 محطة للطاقة عند إكتماله، وإنتاج ما بين 1.6 إلي 2 جيجا وات من الطاقة الشمسية عند الانتهاء من تنفيذه في منتصف عام 201، بحيث سيكون كافيًا لتشغيل مئات الآلاف من المنازل والشركات.







