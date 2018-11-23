مصرع 3 فى حادث تحطم طائرة خفيفة فى زيمبابوى

ذكرت الشرطة في زيمبابوي، أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم اليوم الجمعة، في حادث اصطدام طائرة خفيفة بجبل في إقليم ماسفينجو جنوب البلاد.



وفي حين أنه لم يتم بعد الكشف عن أسماء الضحايا، قالت الشرطة إنها عثرت على وثائق هوية فنلندية وسط حطام الطائرة.



وقال شاريتي مازولا المتحدث باسم الشرطة الإقليمية: "ما زلنا نواصل التحقيقات، عثرنا على ثلاث وثائق هوية على وجه التحديد، وهي جواز سفر فنلندي وبطاقة هوية فنلندية وبطاقة ائتمان".



وأفادت الشرطة أنها قامت بتأمين حطام الطائرة، وأن سلطات الطيران المدني في البلاد تُجري تحقيقًا لتحديد ملابسات الحادث.