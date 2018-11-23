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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:06 م

السجن مع إيقاف التنفيذ لسوري بتهمة دعم الإرهاب في ألمانيا

السجن مع إيقاف التنفيذ
dostor.org/2407574

قضت محكمة ألمانية بسجن لاجئ سوري لمدة عام وستة أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة دعم الإرهاب
في وطنه.

وأدانت محكمة مدينة شتوتجارت الألمانية اليوم الجمعة السوري المقيم في ألمانيا منذ نهاية عام 2014 بدعم تنظيم جبهة النصرة الإرهابي.

وتبين لدى المحكمة أن المتهم 34 عاما شارك كعضو في فرقة تابعة للجيش السوري الحر عام 2014 في تسليم أسير من تنظيم داعش الإرهابي لعناصر في جبهة النصرة في صفقة تبادل أسرى.

وحتى وقت قريب، كان المتهم ينفي مشاركته في تسليم الأسير، وألغت المحكمة الاتهام الموجه ضده بالمشاركة في أسر الداعشي في اليوم الأخير من المحاكمة بسبب عدم كفاية الأدلة.

وأخذت المحكمة في اعتبارها إسهام المتهم في الكشف عن ملابسات قضايا أخرى متعلقة بالإرهاب وأنه لم يرتكب حتى الآن جرائم في ألمانيا ولا يعتنق الفكر الإسلامي المتطرف.

وتم القبض على المتهم في فبراير الماضي، بالقرب من مدينة كارلسروه، وأودع السجن على ذمة التحقيق حتى نهاية مارس الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الداعشي الذي تم أسره في سوريا، صالح إيه، فر بعد ذلك إلى ألمانيا، وقضت محكمة في مدينة دوسلدورف في يونيو الماضي بسجنه لمدة سبعة أعوام بتهمة الانتماء لتنظيم داعش.

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