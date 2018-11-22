إغلاق كوبري أكتوبر جزئيًا لمدة شهر

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة إغلاق كوبري 6 أكتوبر جزئيًا بدءا من غد الجمعة لمدة شهر، لبدء أعمال تطوير الفواصل والأسوار المعدنية.



وأعلنت الداخلية في بيان لها أن الإغلاق سيتم لبدء أعمال صيانة الفواصل العرضية والأسوار المعدنية الخاصة الكوبري بنطاق محافظة الجيزة لرفع كفاءة الكوبرى لتسهيل حركة سير السيارات.



وأضحت الوزارة أن العمل سيكون صباح أيام ( الجمعة، والسبت، والأحد) من كل أسبوع بداية من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى الخامسة صباحًا.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.

