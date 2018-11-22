"والي": تكلفة دعم الوقود تخطت موازنة التعليم والصحة قبل 2013

قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إنه كان هناك ضعف استهداف للمستفيدين من الدعم، مشيرة إلي أن الدعم كان يوجه للفئات الأعلى دخلا، لذلك تم العمل على صنع برنامج للزعم النقدي كي تكون الأسر أكثر حرصا علي الصحة والتعليم.



وأضافت والي خلال احتفالية الوزارة بمرور 3 سنوات على برنامج تكافل وكرامة تحت عنوان من الحماية إلى الإنتاج، بحضور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه قبل 2013 كانت تكلفة دعم الوقود أعلي من موازنة التعليم والصحة، لذلك تم العمل على تحسين الاستهداف من خلال برامج الدعم السلعي والتأمين الصحي والإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات والاهتمام بالبنية التحتية والمشروعات متناهية الصغر وعمل شبكة أمان اجتماعي.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم البحث عن الأسر الأكثر فقرا وربط شبكة المعلومات بين الوزارات المختلفة.