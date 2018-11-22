القاهرة : الخميس 22 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:35 ص

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام
12:05 ص

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
02:29 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"
11:17 م

أبو بكر البغدادي.. "ميسي الإرهاب" الذي حولته الكرة إلى قاطع للرؤوس
عالم
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 07:52 ص

روسيا ترسل قافلة مساعدات إنسانية إلى دونباس جنوب شرقي أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2405858

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الخميس، أنه تم إرسال قافلة مساعدات إنسانية جديدة لسكان منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصدر في وزارة الطوارئ الروسية: "تتجه قافلة المساعدات الثالثة والثمانون من روسيا إلى الحدود الروسية الأوكرانية.. وسيتم تقسيم القافلة إلى جزءين بعد مرورها عبر نقاط التفتيش عند منطقة الحدود، القسم الأول سيتجه إلى دونيتسك، والآخر إلى لوجانسك وستخضع الشاحنات عند نقاط التفتيش للإجراءات الجمركية اللازمة لتسليم السلع الإنسانية".

وأضاف المصدر أن القافلة ستوصل لسكان دونباس أكثر من 400 طن من المساعدات وتحتوي على أغذية للأطفال ومواد طبية وأدوية.

ويجري إرسال المساعدات الإنسانية إلى سكان دونباس منذ أغسطس عام 2014.. وكانت آخر قافلة مساعدات إنسانية، قد وصلت دونباس، في الـ25 من أكتوبر الماضي، ووفقا للجدول الزمني المعتمد، يجب أن تسلم القافلة القادمة الجديدة إلى منطقة دونيتسك ولوجانسك في ديسمبر القادم.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في أبريل عام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين (في دونباس)، المعلنتين من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في فبراير من نفس العام، ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب

منذ 4 أيام

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر

منذ 5 أيام

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب

منذ أقل من شهر

إيران: 3 ملايين شخص يتعاطون المخدرات بالبلاد

منذ أقل من شهر

شريط ذكريات.. معرض يضم صورًا نادرة لـ«مارلين» والملكة إليزابيث

منذ أقل من شهر

الجيش اليمنى يعلن سيطرته على "مجمع إخوان ثابت" بالحديدة

الآن

أسعار الذهب اليوم الخميس 22/ 11/ 2018

حظك اليوم الخميس 22/ 11/ 2018 لجميع الأبراج الفلكية

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الوصل الإماراتى.. اليوم

محمد صبحى يهاجم نجوم مسرح مصر

ads
الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى والوصل الإماراتى والقنوات الناقلة

محمد صبحى يهاجم نجوم مسرح مصر

المتهم بقتل «خفير التجمع»: زهقت من الجنس معه فشقيت بطنه

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الوصل الإماراتى.. اليوم

ألبومات الصور

مهرجان القاهرة السينمائي كامل العدد: "الأوبرا نوّرت"

"الدستور" في القاهرة السينمائي: أهلاً بكم في المحروسة

بالصور.. مدرسة الإنشاد تحتفل بالمولد بـ "نور النبي"

"الحسين" يستعد للمولد النبوي بالورود والصوان (فيديو)

ads
نجم الساعة

سر بكاء حكم مباراة ألمانيا وهولندا

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى والوصل الإماراتى والقنوات الناقلة

محمد صبحى يهاجم نجوم مسرح مصر

المتهم بقتل «خفير التجمع»: زهقت من الجنس معه فشقيت بطنه

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الوصل الإماراتى.. اليوم

كشكول

طالبة بعين شمس بطلة كأس مصر في رفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة

طلاب مدرسة بالإسكندرية يثيرون إعجاب السوشيال ميديا

جامعة سوهاج تستقبل أول وافد عربي لنيل الماجستير في جراحة العظام

جامعة سوهاج تجرى أول خطة للإخلاء في حالات الطوارىء

بدء برنامج تنمية قدرات الجهاز الإداري للوافدين بجامعة عين شمس

الأمصار

روسيا تتفق مع العراق بالتعاون في مجال النفط

رسالة خاصة من بشار الأسد إلى ملك الأردن

وزير الخارجية الأمريكي: السعودية تتقدم في ملف حقوق الانسان

بعد سعيهما للسلام.. ما هي مصالح أمريكا وبريطانيا في اليمن؟

القبض على شاب مصري في إيطاليا ينتمي لتنظيم داعش

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

اكتشاف مصدر للميثان يفوق إنتاج 136 ألف بقرة

136 مليون دولار حجم ديون زيمبابوي لشركات طيران عالمية

الصين تتخذ خطوات عملية تجاه تطبيق خطة مراقبة السلوك الاجتماعي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

عصير البرتقال مفيد لذاكرة الرجال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎