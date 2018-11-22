روسيا ترسل قافلة مساعدات إنسانية إلى دونباس جنوب شرقي أوكرانيا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الخميس، أنه تم إرسال قافلة مساعدات إنسانية جديدة لسكان منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.



ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصدر في وزارة الطوارئ الروسية: "تتجه قافلة المساعدات الثالثة والثمانون من روسيا إلى الحدود الروسية الأوكرانية.. وسيتم تقسيم القافلة إلى جزءين بعد مرورها عبر نقاط التفتيش عند منطقة الحدود، القسم الأول سيتجه إلى دونيتسك، والآخر إلى لوجانسك وستخضع الشاحنات عند نقاط التفتيش للإجراءات الجمركية اللازمة لتسليم السلع الإنسانية".



وأضاف المصدر أن القافلة ستوصل لسكان دونباس أكثر من 400 طن من المساعدات وتحتوي على أغذية للأطفال ومواد طبية وأدوية.



ويجري إرسال المساعدات الإنسانية إلى سكان دونباس منذ أغسطس عام 2014.. وكانت آخر قافلة مساعدات إنسانية، قد وصلت دونباس، في الـ25 من أكتوبر الماضي، ووفقا للجدول الزمني المعتمد، يجب أن تسلم القافلة القادمة الجديدة إلى منطقة دونيتسك ولوجانسك في ديسمبر القادم.



يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في أبريل عام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين (في دونباس)، المعلنتين من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في فبراير من نفس العام، ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

