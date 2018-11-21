وليد أزارو ينضم لبعثة الأهلي استعدادا لـ"الوصل" الإماراتي

انضم المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إلى بعثة الفريق في دبي، اليوم الأربعاء، قادمًا من تونس، استعدادا لمباراة الأهلي أمام الوصل الإماراتي في إياب دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.



ولم يتمكن أزارو من السفر مع بعثة الأهلي، نظرًا لارتباطه بمباراة ودية مع منتخب المغرب أمام نظيره التونسي على ملعب رادس بالعاصمة التونسية، حيث انتهت بفوز المنتخب المغربي بهدف نظيف، وشارك أزارو في الشوط الثاني من اللقاء.



ويلتقي الأهلي مع الوصل الإماراتي في الخامسة والنصف من مساء غد الخميس بتوقيت القاهرة، على استاد زعبيل بنادي الوصل، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب في الإسكندرية بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.