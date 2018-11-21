القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
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12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

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07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
02:29 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"
11:17 م

أبو بكر البغدادي.. "ميسي الإرهاب" الذي حولته الكرة إلى قاطع للرؤوس
10:39 م

أزارو يشترط اعتذار القيعى قبل العودة لتدريبات الأهلى
10:37 م

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا
الثقافة
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:20 ص

الليلة.. "كلنا عبده العبيط" في آفاق اشتراكية

كلنا عبده العبيط
كلنا عبده العبيط
dostor.org/2404626

يواصل نادي أدب آفاق اشتراكية فعالياته الأدبية، سواء في مناقشة الأعمال الشعرية والروائية والقصصية، أو في الأمسيات الشعرية الموسيقية، وفي السادسة من مساء اليوم الأربعاء يناقش أعضاء النادي المجموعة القصصية "كلنا عبده العبيط" للكاتب محمود فطين، والصادرة عن دار الثقافة الجديدة.

يناقش المجموعة الناقدان: الدكتور صلاح السروي أستاذ الأدب المقارن بجامعة حلوان، ومدحت صفوت، فيما يدير الندوة الروائية والكاتبة الصحفية بهيجة حسين.

يذكر أن مركز آفاق اشتراكية كائن في 3 شارع البطل أحمد عبد العزيز المتفرع من شارع صبري أبو علم، الدور الثالث، بجوار محطة مترو محمد نجيب (وسط البلد).

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