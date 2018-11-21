الليلة.. "كلنا عبده العبيط" في آفاق اشتراكية

يواصل نادي أدب آفاق اشتراكية فعالياته الأدبية، سواء في مناقشة الأعمال الشعرية والروائية والقصصية، أو في الأمسيات الشعرية الموسيقية، وفي السادسة من مساء اليوم الأربعاء يناقش أعضاء النادي المجموعة القصصية "كلنا عبده العبيط" للكاتب محمود فطين، والصادرة عن دار الثقافة الجديدة.



يناقش المجموعة الناقدان: الدكتور صلاح السروي أستاذ الأدب المقارن بجامعة حلوان، ومدحت صفوت، فيما يدير الندوة الروائية والكاتبة الصحفية بهيجة حسين.



يذكر أن مركز آفاق اشتراكية كائن في 3 شارع البطل أحمد عبد العزيز المتفرع من شارع صبري أبو علم، الدور الثالث، بجوار محطة مترو محمد نجيب (وسط البلد).