اليوم.. "الأعمال المصريين" تناقش الفرص الاستثمارية بين مصر وصربيا

تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الأربعاء، مائدة مستديرة تستضيف فيها Jugoslav Lj. Vukadinovic سفير صربيا لدى مصر.

يهدف اللقاء إلى التعرف على أهم الفرص التجارية والاستثمارية في مصر وصربيا، بالعديد من قطاعات التعاون المشترك، ومنها (السيراميك ومواد البناء – التطوير العقاري والانشاءات – المفروشات والأثاث – الصناعات الغذائية – الادوية – السياحة وخاصة الفنادق العائمة والرحلات النهرية – تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – رصف الطرق والنقل البري والنهري – الكيماويات وخاصة الكيماويات الوسيطة والأسمدة – الجلود الخام والمنتجات الجلدية – آلات ومعدات كهربائية).