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الخميس 19/يوليه/2018 - 08:09 ص

الألماني شتيخ والتشيكية سوكوفا سيلتحقان بقاعة المشاهير

الالماني ميكايل شتيخ،
الالماني ميكايل شتيخ،
وكالات
dostor.org/2254837

سيلتحق بطل ويمبلدون السابق الالماني ميكايل شتيخ، والتشيكية هيلينا سوكوفا حاملة لقب 14 بطولة كبرى في الزوجي، بقاعة مشاهير لاعبي كرة المضرب الدوليين.

وسيتم تكريم شتيخ (49 عاما) وسوكوفا (53) السبت خلال احتفالات في قاعة المشاهير في ملاعب نيوبورت الأميركية في رود ايلاند، وتوج شتيخ بلقب كبير وحيد في ويمبلدون عام 1991، بفوزه على مواطنه بوريس بيكر بثلاث مجموعات في النهائي، وحل ثانيا في فلاشينغ ميدوز الأميركية عام 1994 وراء الأميركي انديه اغاسي، كما خسر نهائي رولان غاروس الفرنسية في 1996 ضد الروسي يفغيني كافلنيكوف.

ولعب شتيخ، المصنف ثانيا عالميا سابقا، إلى جانب بيكر ليحرز ذهبية الزوجي في أولمبياد برشلونة 1992، كما أحرز لقب الزوجي في ويمبلدون مع الأميركي جون ماكنرو، وأحرز شتيخ الذي يعمل حاليا مديرا لدورة هامبورج الألمانية، 18 لقبا في الفردي من أصل 31 مباراة نهائية خاضها قبل اعتزاله عام 1997.

وقال شتيخ "هذا شرف كبير. أشعر بالتواضع للانضمام إلى هذه المجموعة النخبوية من لاعبي كرة المضرب، وأقدر الكثيرين منهم الذين ألهموني خلال مسيرتي"، أما سوكوفا التي تصدرت تصنيف الزوجي لمدة 68 أسبوعا، فقد أحرزت لقب زوجي السيدات 9 مرات والمختلط 5 مرات في البطولات الكبرى. وتوجت أربع مرات في زوجي السيدات في ويمبلدون، مرتين في كل من الولايات المتحدة وأستراليا ومرة في رولان جاروس.

وعلقت سوكوفا على التحاقها "كنت سعيدة جدا لتمثيل بلادي وأن أكون بين أفضل اللاعبات في العالم. يشرفني أن ألتحق بقاعة المشاهير"، وفي مسابقات الفردي، كان المركز الرابع الأفضل لها وبلغت نهائي فلاشينغ ميدوز وملبورن في البطولات الكبرى. وأحرزت 10 ألقاب فردية و69 في الزوجي قبل اعتزالها في 1998.

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