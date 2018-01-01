برلماني يشيد بقرارات "الصحة" بشأن العلاج على نفقة الدولة

ثمن النائب شريف نادي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، قرارات وزارة الصحة بشأن تيسير إجراء العلاج على نفقة الدولة، مما يخفف العبء عن المرضى ويسهم في إنجاز العمليات المطلوبة وتوفير الأدوية اللازمة.



وقال شريف نادي، إنه إعمالا بمبدأ الإشادة لمستحقها فإن القرارات الأخيرة الخاصة بشئون الطب العلاجى وإصدار قرار لعلاج مرضى الفشل الكلوي لمدة عام بدلا من 6 شهور، وأيضًا إصدار قرارات العلاج لمرضى القلب والمحتاجين للقسطرة مضافا إليه عبارة تركيب دعامات إذا لزم الأمر وموافاة المجالس الطبية بالتقرير- تساعد في إنقاذ العديد من الحالات.



وأضاف نائب المصريين الأحرار أن زيادة قيمة العلاج الدوائى لمرضى الفشل الكلوى بنسبة 50% أسوة بالزيادة التى تمت لجميع مرضى الأمراض المزمنة أمر كان في غاية الضرورة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين البسطاء.



وتابع: "بدورنا نحاسب المسئول حينما يخطئ ونسانده ونشد على يده حينما يصيب القرار، ولكن مع ضرورة متابعة تفعيل تلك القرارات الهامة ومراقبة تطبيقها على أرض الواقع ولاسيما أن المواطن يحتاج من يحنو عليه وخاصة الأمور المتعلقة بالمنظومة الصحية".