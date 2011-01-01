الحكومة والمتمردون فى جنوب السودان يوقعان اتفاقا لتقاسم السلطة

توقع الحكومة والمتمردون بجنوب السودان، غدًا الخميس، اتفاقا لتقاسم السلطة يعقبه توقيع نهائي في 26 يوليو، حسبما أفادت الثلاثاء السلطات في السودان المجاور.



وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان صدر في الخرطوم حيث تجري جولة جديدة من محادثات السلام منذ يونيو، "تعلن الوساطة السودانية في النزاع الداخلي بجمهورية جنوب السودان عن توصل أطراف النزاع في ذلك البلد الشقيق لاتفاق في ملف الحكم وتقاسم السلطة".



وأضاف البيان أن الوساطة السودانية "لم تتلق من أي طرف ما يفيد برفض" الاتفاق.



وحصل جنوب السودان على استقلاله من السودان في 2011 بدعم من الولايات المتحدة التي لا تزال أكبر مانحي المساعدات لجوبا.



وفشلت العديد من الجهود لإحلال السلام في البلد الذي شهد عمليات قتل اتنية واغتصابات جماعية وغيرها من الفظاعات التي وثقها مسؤولون حقوقيون في الأمم المتحدة.



ودخل جنوب السودان في حرب أهلية في أواخر 2013 عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السابق رياك مشار بالتخطيط للانقلاب عليه.



والأسبوع الماضي، فرض مجلس الأمن الدولي حظرا على بيع الأسلحة لجنوب السودان وعقوبات على مسؤولين عسكريين اثنين ليزيد الضغوط على البلد المضطرب.