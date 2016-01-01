"ترامب" يعترف: "أخطأت بالأمس"

اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنَّه أخطأ في التعبير الذي استخدمه خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الإثنين، بالعاصمة الفنلندية "هلسنكي"، حينما بدا من حديثه أنَّه يرفض ما توصلت له نتائج تحقيقات رجال المخابرات الأمريكيين، في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية.



وقال ترامب، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، إنه أخطأ عندما قال إنه لا يرى سببًا وراء تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، موضحًا أنه يقبل استنتاجات الاستخبارات الأمريكية بالتدخل في الانتخابات، حسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.



وقال الرئيس الأمريكي، بالأمس، ردًا على سؤال عن مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية: "الرئيس بوتين يقول إنّ روسيا لم تقم بذلك، لذلك ليس لديّ أي سبب لاتهامهم".



وجاء رد ترامب بعد يومين من توجيه الاستخبارات الأمريكية أصابع الاتهام لـ12 من ضباط المخابرات الروسية، بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2016.