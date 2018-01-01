"ترامب" يؤكد دعم أمريكا المتظاهرين فى إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم بلاده الاحتجاجات الشعبية في إيران الرافضة لنظام "الملالي"، مُشيرًا إلى أن طهران لديها أعمال شغب كبيرة والتضخم مُتفشي.



وأشار ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، عقب القمة التي جمعته أمس الإثنين بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين في هلسنكي، إلى أن إيران تشهد أعمال شغب منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع بين طهران والدول العظمى.



وأضاف الرئيس الأمريكي: "هذا النظام لا يريد أن يعرف الناس أننا نقف وراءهم 100%".



وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن، في يونيو الماضي، دعمه للإيرانيين الذين يتظاهرون ضد حكومتهم التي اتهمها بـ"الفساد والظلم وعدم الكفاءة".



وتواجه حكومة طهران استياءً متناميًا؛ بسبب اضطرابات اقتصادية منذ أن سحب ترامب في مايو، بلاده من الاتفاق النووي وأعلن تشديد العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران.

