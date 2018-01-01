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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 12:34 م

الكرة الإيطالية تتلقى ضربة قبل بداية الموسم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2252512

تلقت كرة القدم الإيطالية ضربة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2018/2019، حيث أعلن ناديا باري وتشيزينا، إفلاسهما، في وقت متأخر من مساء الإثنين.

وشارك الفريقان في دوري الدرجة الثانية بالموسم الماضي، وكان باري قريبا من الصعود لدوري الدرجة الأولى عبر دور فاصل لكنه تلقى هزيمة أمام تشيتاديللا بددت أماله.

وتفاقمت صدمة جماهير النادي، الذي تأسس قبل 110 أعوام، حيث أغلق أبوابه بعد الإخفاق في إيجاد مشتر في الوقت المناسب من أجل الالتزام بالموعد النهائي للتسجيل بدوري الدرجة الثانية، وكان في الساعة 1600 بتوقيت جرينيتش أمس الإثنين.

وكان أندريا رادريزاني، مالك نادي ليدز يونايتد، قريبا من الاستحواذ على النادي، لكن لم يجرِ التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب، وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أنه طبقا للقوانين الإيطالية، يمكن لرئيس بلدية مدينة باري أن يختار الآن مجموعة من المستثمرين للاستحواذ على النادي الذي سيهبط بذلك إلى الدرجة الرابعة، وهي أعلى درجة لمسابقات دوري الهواة في إيطاليا.

وقال أنطونيو ديكارو رئيس بلدية بارى: "إنه يوم سيئ، ليس لكرة القدم فقط في باري، وإنما للمدينة بشكل عام".

وأضاف: "إنه يوم هزيمة، تعادل نحو ألف هزيمة على أرض الملعب. لقد قدمنا كل المحاولات الممكنة، وربما أكون قد تجاوزت مهامي كرئيس بلدية، لقد حاولت باعتباري مواطنا ومشجعا أيضا".

وكثيرا ما نافس باري في دوري الدرجة الأولى الإيطالي وصعد منه عدة أسماء لامعة في الماضي منهم لاعب المنتخب الإنجليزي السابق ديفيد بلات، الذي بدأ مسيرته الحافلة في الكرة الإيطالية من بوابة باري في عام 1991.

كذلك لم يكن تشيزينا، الذي تأسس عام 1940، غريبا عن دورى الدرجة الأولى الإيطالي، وقد أعلن مجلس إدارته عن إفلاس النادى عبر بيان بموقعه على الإنترنت مساء الاثنين.

وذكر البيان: يعلن تشيزينا أنه تقرر خلال اجتماع مجلس الإدارة اليوم (الاثنين)، تقديم إعلان الإفلاس إلى هيئة الإدعاء العام، وتجدر الإشارة إلى أن نادي أفيلينو، المنافس بالدرجة الثانية أيضا، يكافح من أجل الحصول على الاستثمارات اللازمة لتفادي المصير نفسه.

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