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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:52 ص

غدًا.. بدء تسجيل البيانات إلكترونيا لحجز 2048 وحدة بالعاصمة الإدارية

الدكتور مصطفى مدبولى،
الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،
الدستور
dostor.org/2252293

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدأ المرحلة الأولي، لحجز 2048 وحدة سكنية بمساحات من 110-180 م، وبتشطيبات فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، غدًا الأربعاء، عن طريق تسجيل البيانات بالموقع الإلكترونى www.hdb-reservation.com) ، 1872018)، ويستمر التسجيل حتي الثلاثاء 2018731.

وأكد عدم وجود قرعة، وأنه لأول مرة سيتم الحجز إلكترونيا، وذلك فى إطار دعم الدولة لإجراءات الشمول المالى، مضيفًا أنه من حق كل راغب فى الحجز اختيار الوحدة التى يرغب فيها، ولكن تخصيص الوحدات سيكون بأسبقية اختيارها على الموقع الإلكترونى المخصص للحجز، وذلك بعد تحويل مبلغ جدية الحجز.

وقال: يُعد هذا الطرح الأول للوحدات السكنية بالحي السكنى (R3) الذى تشرف على تنفيذه وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيبدأ تسليمها بعد عام من إنهاء إجراءات التعاقد، والوحدات المطروحة بنظام التقسيط بدون فوائد، وهناك خصم خاص للسداد الفورى، وأنظمة تقسيط أخرى بفترات ممتدة، مشيرا إلى أن الحي السكنى الذي تُطرح به الوحدات يضم منطقة متكاملة الخدمات، بالإضافة إلى عدد من المدارس الدولية، ومستشفى تخصصى.

غدًا.. بدء تسجيل البيانات إلكترونيا لحجز 2048 وحدة بالعاصمة الإدارية
غدًا.. بدء تسجيل البيانات إلكترونيا لحجز 2048 وحدة بالعاصمة الإدارية
غدًا.. بدء تسجيل البيانات إلكترونيا لحجز 2048 وحدة بالعاصمة الإدارية
غدًا.. بدء تسجيل البيانات إلكترونيا لحجز 2048 وحدة بالعاصمة الإدارية
غدًا.. بدء تسجيل البيانات إلكترونيا لحجز 2048 وحدة بالعاصمة الإدارية
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