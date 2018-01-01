عضو الاتحاد البرلماني الروسي: مصير العالم في يد موسكو وواشنطن

أكد عضو مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، أليكسي بوشكوف، اليوم الإثنين، أن مصير العالم تحدده روسيا والولايات المتحدة، وفي تغريدة له على "تويتر" تعليقا على قمة بوتين وترامب، قال بوشكوف: "من المضحك تذك الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ورأيه عن روسيا بأنها "دولة إقليمية".



وأضاف: "أنظار العالم أجمع تتجه اليوم إلى هلسنكي، والكل يفهم بوضوح أن مصير العالم تحدده روسيا والولايات المتحدة، عندما يلتقي رئيسا الدولتين الرائدتين على هذا الكوكب".



وتجري الآن في هلنسكي قمة مباحثات شاملة بين روسيا والولايات المتحدة. ويعتزم الزعيمان بوتين وترامب مناقشة جوانب تنمية العلاقات بين البلدين والعديد من القضايا الراهنة. وقضى الرئيسان ساعة ونصف من المباحثات المغلقة.



وحسب جدول الأعمال سيقضي الجانبان 45 دقيقة في اجتماع موسع. وفي الختام سيعقد الجانبان مؤتمرا صحفيا.