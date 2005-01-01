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الإثنين 16/يوليه/2018 - 02:28 م

البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع بتعديل قانون الضريبة على الدخل

البرلمان
البرلمان
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
dostor.org/2251420

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا، في جلسته العامة اليوم الإثنين، على مشروع قانون بتعديل المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2005.

ونص مشروع القانون على أن: "تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى. سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءًا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة".

كما نص المشروع على أنه: "يستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة، بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات".

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