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الإثنين 16/يوليه/2018 - 01:22 ص

بالصور.. قصة الفتاة الأجنبية التى ظهرت مع "صلاح" فى جزر المالديف

قصة الفتاة الأجنبية
قصة الفتاة الأجنبية التى ظهرت مع "صلاح" فى جزر المالديف
dostor.org/2250700

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للنجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على أحد الشواطئ، بصحبة فتاة أجنبية. 


وظهر "صلاح"، وهو يرتدي شورت قصير، وبرفقة فتاة أجنبية ثلاثينية ترتدي ملابس البحر، على أحد الشواطئ في جزر المالديف.

 

وتبين أن الفتاة كانت برفقة زوجها على نفس الشاطئ الذي كان "صلاح" يتواجد به، فقامت بالتقاط صورة سيلفي معه، ثم  التقطت هي وزوجها صورة مع الفرعون المصري، وأنه لا تربطهما به أي علاقة.

بالصور.. قصة الفتاة الأجنبية التى ظهرت مع "صلاح" فى جزر المالديف
بالصور.. قصة الفتاة الأجنبية التى ظهرت مع "صلاح" فى جزر المالديف
بالصور.. قصة الفتاة الأجنبية التى ظهرت مع "صلاح" فى جزر المالديف
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