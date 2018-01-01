القاهرة : الأحد 15 يوليه 2018
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الأحد 15/يوليه/2018 - 09:13 م

اختتام بطولة آسيا للكاراتيه بالعاصمة الأردنية عمان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2250550

اختتمت، الأحد، فعاليات النسخة الـ15 من بطولة آسيا للكاراتيه للكبار والتي استضافها الأردن على مدار الأيام الثلاثة الماضية في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب بعمان.

ورعى الأمير الحسن بن طلال رئيس المجلس الأعلى الأردني لرياضات الدفاع عن النفس، حفل ختام البطولة التي شهدت مشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 29 دولة.

وتصدرت اليابان ترتيب الميداليات بالبطولة برصيد 11 ميدالية متنوعة (8 ذهبيات وفضية واحدة وبرونزيتان)، فيما جاءت إيران بالمركز الثاني برصيد 8 ميداليات متنوعة، بينما احتل الأردن المركز الثالث برصيد ثلاث ميداليات "ذهبيتان وفضية".

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