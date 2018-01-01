شاهد.. احتفالات الفرنسيين بالفوز بكأس العالم في مصر

احتفل عدد من الفرنسيين بمنطقة جاردن سيتي بالقاهرة، بفوز منتخبهم الوطني ببطولة كأس العالم بعد هزيمة منتخب كرواتيا بنتيجة 4-2.



كما توج الانجليزي هاري كين بجائزة، الحذاء الذهبي، كأفضل هداف في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بروسيا، برصيد 6 أهداف.



ورصدت عدسات "الدستور"، الفرحة الغامرة لمجموعة من الفرنسيين، معبرين عن سعادتهم بفوز منتخبهم الوطنى ببطولة يشهدها العالم أجمع ستسجل لثاني مرة في تاريخهم الكروي.

